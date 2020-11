மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் கல்வி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளை திறக்க பெற்றோரிடம் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் - முதன்மை கல்வி அலுவலர் பங்கேற்பு + "||" + Consultation meeting with parents to open schools in Tirupati education district - Primary Education Officer participation

திருப்பத்தூர் கல்வி மாவட்டத்தில் பள்ளிகளை திறக்க பெற்றோரிடம் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் - முதன்மை கல்வி அலுவலர் பங்கேற்பு