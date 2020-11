மாவட்ட செய்திகள்

பீகார் முதல்-மந்திரியாக மீண்டும் பதவி ஏற்றால் நிதிஷ்குமார் சிவசேனாவுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் சஞ்சய் ராவத் சொல்கிறார் + "||" + Sanjay Rawat says Nitish Kumar should thank Shiv Sena for re-election as Bihar first minister

பீகார் முதல்-மந்திரியாக மீண்டும் பதவி ஏற்றால் நிதிஷ்குமார் சிவசேனாவுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் சஞ்சய் ராவத் சொல்கிறார்