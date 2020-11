மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பொருட்கள் வாங்க கரூர் ஜவகர் பஜாரில் பொதுமக்கள் குவிந்தனர் - கேள்விக்குறியானது சமூக இடைவெளி + "||" + Buy items for Deepavali festival The public gathered at the Karur Jawahar Bazaar

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பொருட்கள் வாங்க கரூர் ஜவகர் பஜாரில் பொதுமக்கள் குவிந்தனர் - கேள்விக்குறியானது சமூக இடைவெளி