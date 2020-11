மாவட்ட செய்திகள்

அதிக சத்தம் எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிக்க தடை காரைக்கால் மாவட்ட நிர்வாகம் அதிரடி + "||" + Karaikal district administration has taken action to ban loud firecrackers from exploding

