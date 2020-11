மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்று காரணமாக மூடப்பட்டு இருந்த வண்டலூர், கிண்டி பூங்காக்கள் 7 மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் திறப்பு + "||" + Vandalur and Kindi parks, which were closed due to corona infection, reopen after 7 months

கொரோனா தொற்று காரணமாக மூடப்பட்டு இருந்த வண்டலூர், கிண்டி பூங்காக்கள் 7 மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் திறப்பு