மாவட்ட செய்திகள்

போலி உரம் விற்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி விவசாயிகள் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகை + "||" + Demanding action against those selling fake fertilizers Farmers besiege the Collector's Office

போலி உரம் விற்றவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி விவசாயிகள் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகை