மாவட்ட செய்திகள்

முத்தூர் அருகே வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியை கொன்று 11 பவுன் நகை கொள்ளை - மர்ம ஆசாமிகளை போலீசார் தேடிவருகிறார்கள் + "||" + The house near Muttur was alone 11-pound jewelery robbery after killing grandmother

முத்தூர் அருகே வீட்டில் தனியாக இருந்த மூதாட்டியை கொன்று 11 பவுன் நகை கொள்ளை - மர்ம ஆசாமிகளை போலீசார் தேடிவருகிறார்கள்