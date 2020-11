மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் வனத்துறை அலுவலகத்தில், கருவேல மரங்களுக்கான டெண்டரில் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கிடையே தகராறு - போலீஸ் குவிப்பு + "||" + Villupuram Forest Department Office, In the tender for oak trees Dispute between contractors

விழுப்புரம் வனத்துறை அலுவலகத்தில், கருவேல மரங்களுக்கான டெண்டரில் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கிடையே தகராறு - போலீஸ் குவிப்பு