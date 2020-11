மாவட்ட செய்திகள்

‘ஆரஞ்ச் அலர்ட்’ எச்சரிக்கை எதிரொலி: அன்னங்கோவில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை - படகுகளை கரையில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தினர் + "||" + ‘Orange Alert’ Warning Echo: Fishermen in Annanko did not go fishing

‘ஆரஞ்ச் அலர்ட்’ எச்சரிக்கை எதிரொலி: அன்னங்கோவில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை - படகுகளை கரையில் பாதுகாப்பாக நிறுத்தினர்