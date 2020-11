மாவட்ட செய்திகள்

சகாயநகர் ஊராட்சியில் ரூ.60 லட்சத்தில் கூட்டமைப்பு கட்டிடம் தளவாய்சுந்தரம் அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + In the Sagayanagar panchayat Federation building at a cost of Rs 60 lakh Talawaisundaram laid the foundation

சகாயநகர் ஊராட்சியில் ரூ.60 லட்சத்தில் கூட்டமைப்பு கட்டிடம் தளவாய்சுந்தரம் அடிக்கல் நாட்டினார்