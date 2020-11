மாவட்ட செய்திகள்

தாமிரபரணி உபரிநீரை வைப்பாறு கொண்டு செல்ல ரூ.254 கோடியில் புதிய திட்டம் முதல்-அமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + First Minister announces Rs 254 crore new project to divert Tamiraparani wastewater

