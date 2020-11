மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாட்டில் மீனவர்கள் கருப்புக்கொடி ஏற்றி போராட்டம் + "||" + Fishermen at the wedding protest with black flags

மணப்பாட்டில் மீனவர்கள் கருப்புக்கொடி ஏற்றி போராட்டம்