மாவட்ட செய்திகள்

சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சி அடுத்த 4 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யாது சந்திரகாந்த் பாட்டீல் கூறுகிறார் + "||" + Chandrakanth Patil says Shiv Sena coalition government will not complete next 4 years

சிவசேனா கூட்டணி ஆட்சி அடுத்த 4 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யாது சந்திரகாந்த் பாட்டீல் கூறுகிறார்