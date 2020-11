மாவட்ட செய்திகள்

தேவகோட்டை அருகே 2-வது நாளாக சம்பவம்: மொபட்டில் சென்ற பெண்ணை கீழே தள்ளிவிட்டு சங்கிலி பறிப்பு - நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + 2nd day incident near Devakottai: The woman who went on the moped was pushed down and the chain flush

தேவகோட்டை அருகே 2-வது நாளாக சம்பவம்: மொபட்டில் சென்ற பெண்ணை கீழே தள்ளிவிட்டு சங்கிலி பறிப்பு - நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை