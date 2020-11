மாவட்ட செய்திகள்

பேரணாம்பட்டு, குடியாத்தத்தை சேர்ந்த 5 சாராய வியாபாரிகள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது + "||" + Peranampattu, Belonging to the colony 5 Liquor dealers Arrested under the Thugs Act

பேரணாம்பட்டு, குடியாத்தத்தை சேர்ந்த 5 சாராய வியாபாரிகள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது