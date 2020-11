மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளியை முன்னிட்டு பொருட்கள் வாங்க கடைவீதிகளில் குவிந்த மக்கள் - போக்குவரத்து நெரிசலால் அவதி + "||" + On the eve of Deepavali Buy products People crowded in the malls Traffic congestion

தீபாவளியை முன்னிட்டு பொருட்கள் வாங்க கடைவீதிகளில் குவிந்த மக்கள் - போக்குவரத்து நெரிசலால் அவதி