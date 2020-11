மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில் போலி ஆவணம் கொடுத்து நிலத்தை பதிவு செய்ய முயற்சி - ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர்கள் உள்பட 5 பேர் கைது + "||" + Giving fake document in Hosur Try to register the land Including real estate brokers 5 people arrested

ஓசூரில் போலி ஆவணம் கொடுத்து நிலத்தை பதிவு செய்ய முயற்சி - ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர்கள் உள்பட 5 பேர் கைது