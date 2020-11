மாவட்ட செய்திகள்

அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து கிரிக்கெட் மைதானம் வழக்குப்பதிவு செய்ய கவர்னர் கிரண்பெடி உத்தரவு + "||" + Governor Kiranpedi ordered to file a case against the cricket ground for occupying government lands

அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து கிரிக்கெட் மைதானம் வழக்குப்பதிவு செய்ய கவர்னர் கிரண்பெடி உத்தரவு