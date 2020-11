மாவட்ட செய்திகள்

காரில் கடத்தப்பட்ட 3 ஆயிரம் லிட்டர் சாராயம் பறிமுதல் - 2 பேர் கைது + "||" + Seized 3 thousand liters of liquor smuggled in the car - 2 arrested

காரில் கடத்தப்பட்ட 3 ஆயிரம் லிட்டர் சாராயம் பறிமுதல் - 2 பேர் கைது