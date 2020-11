மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் மனு கொடுத்த 2 நாட்களில், பாஸ்போர்ட் வீடு தேடி வந்தது - நன்றி சொல்ல வந்த சிறுமியை தனது இருக்கையில் அமரவைத்து ஐ.பி.எஸ். ஆக வாழ்த்து + "||" + To the Superintendent of Police, Tirupathur Given the petition In 2 days, Passport came looking for the house

திருப்பத்தூர் போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் மனு கொடுத்த 2 நாட்களில், பாஸ்போர்ட் வீடு தேடி வந்தது - நன்றி சொல்ல வந்த சிறுமியை தனது இருக்கையில் அமரவைத்து ஐ.பி.எஸ். ஆக வாழ்த்து