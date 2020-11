மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டையை கஜா புயல் தாக்கி 2 ஆண்டுகள் நிறைவு:சேதமடைந்த பள்ளிக்கட்டிடங்கள், நிழற்குடைகள் இன்னும் சீரமைக்கப்படாத அவலம் + "||" + Pudukkottai Completed 2 years since Hurricane Gaja struck Damaged school buildings, The umbrellas are still a disgrace

புதுக்கோட்டையை கஜா புயல் தாக்கி 2 ஆண்டுகள் நிறைவு:சேதமடைந்த பள்ளிக்கட்டிடங்கள், நிழற்குடைகள் இன்னும் சீரமைக்கப்படாத அவலம்