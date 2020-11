மாவட்ட செய்திகள்

கிராம மக்களுக்கு வழங்க இருந்த ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதம் + "||" + The ration rice bundles that were to be provided to the villagers were soaked and damaged in the rain

