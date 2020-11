மாவட்ட செய்திகள்

பிரசவித்த அடுத்த சிலமணி நேரத்தில் பெண் திடீர் சாவு: திருப்பத்தூர் போலீஸ் நிலையம், மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு உறவினர்கள் போராட்டம் - டாக்டர்கள், நர்சுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை + "||" + Sudden death of a woman in the next few hours after giving birth: Tirupathur police station, hospital besieged and relatives protest

பிரசவித்த அடுத்த சிலமணி நேரத்தில் பெண் திடீர் சாவு: திருப்பத்தூர் போலீஸ் நிலையம், மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு உறவினர்கள் போராட்டம் - டாக்டர்கள், நர்சுகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை