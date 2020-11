மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடி பட்டாபிராம் பகுதிகளில் குடியிருப்புகளில் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + In the Avadi Bhattapram areas Because of the infiltration of rainwater into the flats Public suffering

ஆவடி பட்டாபிராம் பகுதிகளில் குடியிருப்புகளில் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி