மாவட்ட செய்திகள்

நீர்மட்டம் 22 அடியை எட்டினால் மட்டுமே திறக்க முடிவு: ‘செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தற்போது உபரி நீர் திறக்க வாய்ப்பில்லை’ பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் தகவல் + "||" + In Sembarambakkam Lake Excess water is not likely to open at present Public Works Chief Engineer Information

நீர்மட்டம் 22 அடியை எட்டினால் மட்டுமே திறக்க முடிவு: ‘செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தற்போது உபரி நீர் திறக்க வாய்ப்பில்லை’ பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் தகவல்