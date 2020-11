மாவட்ட செய்திகள்

கடமலைக்குண்டு அருகே கார், டி.வி. பரிசு விழுந்ததாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ.90 ஆயிரம் மோசடி - போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Gadamalaikundu Car, TV Claiming that the gift had fallen Rs 90,000 fraud against a woman Police investigation

கடமலைக்குண்டு அருகே கார், டி.வி. பரிசு விழுந்ததாக கூறி பெண்ணிடம் ரூ.90 ஆயிரம் மோசடி - போலீசார் விசாரணை