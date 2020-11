மாவட்ட செய்திகள்

அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் கல் உடைக்கும் தொழிலாளியின் மகன் மருத்துவ படிப்புக்கு தேர்வு - “கிராமப்புற ஏழை மக்களுக்கு சேவை செய்வதே லட்சியம்” என்கிறார் + "||" + In the reservation for public school students Son of a stone-breaking worker selected for medical study

அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் கல் உடைக்கும் தொழிலாளியின் மகன் மருத்துவ படிப்புக்கு தேர்வு - “கிராமப்புற ஏழை மக்களுக்கு சேவை செய்வதே லட்சியம்” என்கிறார்