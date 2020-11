மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பந்தட்டை பகுதியில் மழை: 2 வீடுகளின் சுவர் இடிந்து விழுந்தது - மின்னல் தாக்கி மாடு சாவு + "||" + Rain in the Neem Basin area: Wall of 2 houses collapsed - Cow death by lightning

