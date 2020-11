மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு திட்டம்: 50 சதவீத நிலங்களை விவசாயிகள் தாமாக முன்வந்து ஒப்படைப்பு - இழப்பீடு அதிகமாக வழங்கப்படும் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Cauvery-Vaigai-Gundaru Link Project: 50% of the land is voluntarily handed over by the farmers

காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு திட்டம்: 50 சதவீத நிலங்களை விவசாயிகள் தாமாக முன்வந்து ஒப்படைப்பு - இழப்பீடு அதிகமாக வழங்கப்படும் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல்