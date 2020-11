மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலையில் வீடு தீப்பிடித்ததில் மூச்சுத்திணறி தபால் அதிகாரி பலி - காயமடைந்த மனைவி, 2 மகன்கள் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + In the house fire in Udumalai Postman killed by suffocation - Injured wife, 2 sons admitted to hospital

உடுமலையில் வீடு தீப்பிடித்ததில் மூச்சுத்திணறி தபால் அதிகாரி பலி - காயமடைந்த மனைவி, 2 மகன்கள் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி