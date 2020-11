மாவட்ட செய்திகள்

கடனை அடைக்க பணம் தேவைப்பட்டதால் ‘யூடியூப்பை’ பார்த்து வழிப்பறி, திருட்டு இலங்கை வாலிபர் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + To pay off debt Because money was needed Sewage theft by watching YouTube Including Sri Lankan youth 2 people arrested

கடனை அடைக்க பணம் தேவைப்பட்டதால் ‘யூடியூப்பை’ பார்த்து வழிப்பறி, திருட்டு இலங்கை வாலிபர் உள்பட 2 பேர் கைது