மாவட்ட செய்திகள்

அத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் மழைநீர் தேங்கிய பகுதிகளில் கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு + "||" + Athipattu Panchayat In areas where rainwater accumulates Inspection in person by the Collector

அத்திப்பட்டு ஊராட்சியில் மழைநீர் தேங்கிய பகுதிகளில் கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு