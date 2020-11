மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் விநாயகர் கோவிலை இடிக்க எதிர்ப்பு: பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - கீதாஜீவன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நடந்தது + "||" + Protest against demolition of Ganesha temple in Thoothukudi: Public Road Stir - Geethajeevan MLA Took the lead

தூத்துக்குடியில் விநாயகர் கோவிலை இடிக்க எதிர்ப்பு: பொதுமக்கள் சாலை மறியல் - கீதாஜீவன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நடந்தது