மாவட்ட செய்திகள்

முசிறியில் குளிக்க சென்றபோது காவிரி ஆற்றில் மூழ்கிய சிறுவர்களை 2-வதுநாளாக தேடியும் கிடைக்கவில்லை - பாட்டி தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + The Cauvery sank in the river while going to bathe in Muzaffarnagar The boys were not found on the 2nd day

முசிறியில் குளிக்க சென்றபோது காவிரி ஆற்றில் மூழ்கிய சிறுவர்களை 2-வதுநாளாக தேடியும் கிடைக்கவில்லை - பாட்டி தற்கொலைக்கு முயன்றதால் பரபரப்பு