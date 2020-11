மாவட்ட செய்திகள்

கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டோம்: “மாவட்டத்தில் 7 தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும்” - அமைச்சர் கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி உறுதி + "||" + We have fulfilled our promises: “In all 7 constituencies in the district ADMK Coalition will win ”

கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி விட்டோம்: “மாவட்டத்தில் 7 தொகுதிகளிலும் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வெற்றி பெறும்” - அமைச்சர் கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி உறுதி