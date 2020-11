மாவட்ட செய்திகள்

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் முன் கொட்டும் மழையில் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Students protest in pouring rain in front of Manonmaniyam Sundaranagar University

மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் முன் கொட்டும் மழையில் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்