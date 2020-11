மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி - மகளின் பிறந்த நாள் விழாவுக்கு ‘பேனர்’ வைக்க முயன்றபோது பரிதாபம் + "||" + Near Gummidipoondi Struck by electricity Worker death Daughter birthday party When trying to place the banner

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே மின்சாரம் தாக்கி தொழிலாளி பலி - மகளின் பிறந்த நாள் விழாவுக்கு ‘பேனர்’ வைக்க முயன்றபோது பரிதாபம்