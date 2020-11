மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரியில் பூம்புகார் அலுவலகம் முன்பு திரண்ட வியாபாரிகளால் பரபரப்பு - படகு போக்குவரத்தை உடனே தொடங்க வலியுறுத்தல் + "||" + In Kanyakumari Before the Poompuhar office By aggregating merchants Boat transport Insistence to start immediately

கன்னியாகுமரியில் பூம்புகார் அலுவலகம் முன்பு திரண்ட வியாபாரிகளால் பரபரப்பு - படகு போக்குவரத்தை உடனே தொடங்க வலியுறுத்தல்