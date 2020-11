மாவட்ட செய்திகள்

பொய்கை சமத்துவபுரத்தில் கழிவுப்பொருட்களை உரமாக்கும் திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு - அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Waste in the false equality Public opposition to composting project - Excitement as officers besieged

பொய்கை சமத்துவபுரத்தில் கழிவுப்பொருட்களை உரமாக்கும் திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு - அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு