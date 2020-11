மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ரேஷன் கடைகளில் பெரிய வெங்காயம் விற்பனை தீவிரம் - சில்லரை வியாபாரிகள் மூட்டை, மூட்டையாக வாங்கி சென்றனர் + "||" + Intensity of sale of large onions in ration shops in Perambalur district

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ரேஷன் கடைகளில் பெரிய வெங்காயம் விற்பனை தீவிரம் - சில்லரை வியாபாரிகள் மூட்டை, மூட்டையாக வாங்கி சென்றனர்