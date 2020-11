மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் 4 நாட்களாக தொடர் மழை: 30 ஏக்கர் சம்பா பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி நாசம் - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + 4 days of continuous rain in Thiruverumbur area: 30 acres of samba crops submerged in water - Farmers suffer

