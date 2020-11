மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருப்பதால் கூட்டணி குறித்து அ.தி.மு.க. தலைமை தான் முடிவு செய்யும் - துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கம் எம்.பி. பேட்டி + "||" + Because there are still a few months until the election ADMK on alliance Only the leadership will decide

தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருப்பதால் கூட்டணி குறித்து அ.தி.மு.க. தலைமை தான் முடிவு செய்யும் - துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் வைத்திலிங்கம் எம்.பி. பேட்டி