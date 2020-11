மாவட்ட செய்திகள்

2-வது நாள் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது:மாவட்டத்தில் தி.மு.க.வினர் சாலை மறியல் + "||" + Involved in the 2nd day campaign Udayanidhi Stalin arrested In the district DMK party road blockade

2-வது நாள் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது:மாவட்டத்தில் தி.மு.க.வினர் சாலை மறியல்