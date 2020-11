மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் அதிகாரிகளின் செயல்பாடு திருப்தியாக இல்லை - குறைகேட்பு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு + "||" + Function of agricultural officers Not satisfied At the grievance meeting Farmers blame

வேளாண் அதிகாரிகளின் செயல்பாடு திருப்தியாக இல்லை - குறைகேட்பு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குற்றச்சாட்டு