மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் வாக்காளர்களிடம் படிவங்களை பெற்று வீடு, வீடாக சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும் - ஆய்வுக்கூட்டத்தில் பார்வையாளர் அறிவுறுத்தல்