மாவட்ட செய்திகள்

குளச்சலில் முன்னாள் அமைச்சர் லூர்தம்மாள் சைமனுக்கு வெண்கல சிலை + "||" + Bronze statue of former minister Lourdhammal Simon at Kulachal

குளச்சலில் முன்னாள் அமைச்சர் லூர்தம்மாள் சைமனுக்கு வெண்கல சிலை