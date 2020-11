மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் சுட்டுக்கொலை ஓய்வுபெற்ற விமானப்படை அதிகாரியிடம் போலீஸ் விசாரணை - விற்பனைக்கு கொடுத்த காரில் துப்பாக்கி இருந்ததாக தகவல் + "||" + 3 people shot dead in the same family Police investigation into a retired Air Force officer

ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் சுட்டுக்கொலை ஓய்வுபெற்ற விமானப்படை அதிகாரியிடம் போலீஸ் விசாரணை - விற்பனைக்கு கொடுத்த காரில் துப்பாக்கி இருந்ததாக தகவல்