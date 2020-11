மாவட்ட செய்திகள்

ஓமந்தூரார் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 4-வது மாடியில் இருந்து குதித்து கொரோனா நோயாளி தற்கொலை + "||" + Corona patient commits suicide by jumping from 4th floor at Omanthurai Government Hospital

ஓமந்தூரார் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 4-வது மாடியில் இருந்து குதித்து கொரோனா நோயாளி தற்கொலை