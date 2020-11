மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வாலிபரால் பரபரப்பு + "||" + Near Manapparai Climb the cell phone tower The young man involved in the struggle

மணப்பாறை அருகே புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறி செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வாலிபரால் பரபரப்பு