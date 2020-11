மாவட்ட செய்திகள்

‘லவ் ஜிகாத்’ சட்டம் மராட்டியத்தில் இயற்றப்படுமா? சஞ்சய் ராவத் பதில் + "||" + Will ‘Love Jihad’ law be passed in Maratha? Sanjay Rawat Answer

‘லவ் ஜிகாத்’ சட்டம் மராட்டியத்தில் இயற்றப்படுமா? சஞ்சய் ராவத் பதில்